Скандальна карикатура: президент Туреччини судитиметься з французьким виданням [ Редактировать ]
МЗС Туреччини викликало повіреного Франції - через карикатуру на Ердогана, опубліковану в сатиричному журналі Шарлі Ебдо. На обкладинці зобразили турецького президента, який сидить в кріслі в трусах та футболці і тримає напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг.
Ердоган вже подав на видання позов до суду. Його адвокат заявив, що карикатура не має нічого спільного зі свободою слова, якою хвалиться Франція.
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