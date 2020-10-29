МЗС Туреччини викликало повіреного Франції - через карикатуру на Ердогана, опубліковану в сатиричному журналі Шарлі Ебдо. На обкладинці зобразили турецького президента, який сидить в кріслі в трусах та футболці і тримає напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг.

Ердоган вже подав на видання позов до суду. Його адвокат заявив, що карикатура не має нічого спільного зі свободою слова, якою хвалиться Франція.