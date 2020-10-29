На фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева, назначив на его место Ивана Кубракова.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Отмечется, что уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником президента Беларуси в Гродненской области.

Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

Примечательно, что накануне Караев в интервью каналу "Беларусь 1" заявил, что силовики, которые врывались в квартиры минчан, не нарушали закон. Речь идет об инцидентах, когда протестующие пытались скрыться от милиции в чужих квартирах.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ.