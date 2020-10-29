Лукашенко сменил главу МВД Беларуси [ Редактировать ]
На фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева, назначив на его место Ивана Кубракова.
Об этом сообщает местный портал TUT.BY.
Отмечется, что уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником президента Беларуси в Гродненской области.
Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.
Примечательно, что накануне Караев в интервью каналу "Беларусь 1" заявил, что силовики, которые врывались в квартиры минчан, не нарушали закон. Речь идет об инцидентах, когда протестующие пытались скрыться от милиции в чужих квартирах.
Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ.
по теме
Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко
Президент Беларуси общался с политзаключенными в изоляторе КГБ
Назначен новый спикер украинской делегации в ТКГ
Леонид Кравчук назначил нового спикера, который будет отвечать за информационную политику делегации
Зеленский сменил главу СБУ в Хмельницкой области
Глава государства сменил начальника областного ведомства
Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь - посол
Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники
Назначен временный глава архитектурно-строительной инспекции
Кабмин назначил временного главу ГАСИ