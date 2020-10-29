Грецкие орехи позволяют нормализовать работу кишечника. Такое свойство данного продукта выявили ученые Университета здравоохранения Коннектикута и Техасского университета в ходе исследования, передает newsyou.info.

Специалисты провели эксперимент на грызунах, в ежедневный рацион которых добавили 14% данного продукта. Уже через 14 дней эксперты выявили, что у всех мышей стало меньше травм в толстой кишке.

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При регулярном употреблении грецких орехов ускоряется процесс регенерации. Итоги эксперимента показали, что при введении продукта в рацион снижается риск возникновения язвенного колита.

Согласно утверждению научных сотрудников, в состав грецкого ореха входят пищевые волокна, которые необходимы людям с заболеваниями желудка и кишечника.

В продукте также содержатся витамины, фосфор, марганец, магний, железо и медь, а благодаря наличию фитохимических веществ он положительно воздействует на лечение хронических болезней.

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