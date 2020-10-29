Взятку в миллион долларов США предлагали за назначение нужного человека начальником Национальной полиции в Ровенской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Бывший сотрудник полиции не прошел аттестацию. После этого он и его сообщник предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины $1 млн за содействие в его назначении начальником полиции Ровненской области.

Такое необычное предложение они сделали в одном из кабинетов Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, целью злоумышленников было взять под свой контроль незаконную добычу янтаря в регионе.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "торговцев должностями", которые за миллион гривен предлагали стать губернатором области.