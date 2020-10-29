Во Франции усилят охрану школ и церквей [ Редактировать ]
Во Франции планируют усиление мер безопасности после атаки в Ницце. Мобилизуют военных, а также усилят охрану школ и культовых сооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманeэль Макрон, находясь в Ницце.
Он отметил, что количество патрулирующих военных по стране будет увеличено с трех до семи тысяч. Также президент Франции анонсировал заседание совета обороны на 30 октября.
Стало известно, что во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
Напомним, что также в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом. Позже произошел еще один теракт.
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