Во Франции планируют усиление мер безопасности после атаки в Ницце. Мобилизуют военных, а также усилят охрану школ и культовых сооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманeэль Макрон, находясь в Ницце.

Он отметил, что количество патрулирующих военных по стране будет увеличено с трех до семи тысяч. Также президент Франции анонсировал заседание совета обороны на 30 октября.

Стало известно, что во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Напомним, что также в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом. Позже произошел еще один теракт.