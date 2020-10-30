Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что страны Евросоюза не станут закрывать свои границы друг от друга внутри ЕС. Так было этой весной в начале пандемии коронавируса. Об этом пишет DW.

Фон дер Ляйен в время видеоконференции глав государств и правительств 27 стран ЕС отметила, что весной это не помогло остановить распространение вируса, а лишь навредило внутренней торговле.

Кроме того, против закрытия границ внутри ЕС высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией", - сказала Меркель.

Ранее Урсула фон дер Ляйен вновь ушла на карантин.