В Кривом Роге водитель снес маленьких пешеходов (видео) [ Редактировать ]
В городе Кривой Рог Днепропетровской области автомобиль сбил на пешеходном переходе двух школьников. Об этом сообщает One.kr.ua.
Водитель троллейбуса остановился перед переходом, чтобы пропустить подростков, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, — нет. Он на скорости сбил обоих.
Фото: One.kr.ua
Отмечается, что один из пострадавших получил перелом ключицы и множественные травмы. Другой - отделался ушибами. Обоих детей госпитализировали. На месте происшествия работают правоохранители.
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