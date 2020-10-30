В городе Кривой Рог Днепропетровской области автомобиль сбил на пешеходном переходе двух школьников. Об этом сообщает One.kr.ua.

Водитель троллейбуса остановился перед переходом, чтобы пропустить подростков, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, — нет. Он на скорости сбил обоих.

Фото: One.kr.ua

Отмечается, что один из пострадавших получил перелом ключицы и множественные травмы. Другой - отделался ушибами. Обоих детей госпитализировали. На месте происшествия работают правоохранители.

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