Олег Мамонтенак стал жертвой ДТП и находится в тяжелом состоянии Источник: Facebook

Неоднократный чемпион Одесской области по бегу, экстремальному по бегу с препятствиями и многим другим спортивным квестам Олег Мамонтенак стал жертвой ДТП и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Facebook его друг и соратник Евгений Лата.

В среду, 28 октября, на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани Мамонтенка сбил автомобиль.

Олега сбила машина на трассе Одесса-Киев в нескольких километрах от Умани. Это был умышленный наезд, но, так как ещё работает следствие, у меня нет полной картины действий. Состояние стабильное тяжелое. Кома и перелом основания черепа. Ночь прошла в бреду и болях. Пока никаких прогнозов от докторов, готовимся к транспортировке в Одессу.

Виновник ДТП задержан, в полиции никаких комментариев по поводу ДТП с известным спортсменом пока не дают.

Ранее сообщалось, что на горе Фудзияма нашли тело пропавшего украинского спортсмена.