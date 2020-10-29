Известного спортсмена-экстремала сбил автомобиль под Уманью (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Неоднократный чемпион Одесской области по бегу, экстремальному по бегу с препятствиями и многим другим спортивным квестам Олег Мамонтенак стал жертвой ДТП и находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в Facebook его друг и соратник Евгений Лата.
В среду, 28 октября, на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани Мамонтенка сбил автомобиль.
Олега сбила машина на трассе Одесса-Киев в нескольких километрах от Умани. Это был умышленный наезд, но, так как ещё работает следствие, у меня нет полной картины действий. Состояние стабильное тяжелое. Кома и перелом основания черепа. Ночь прошла в бреду и болях. Пока никаких прогнозов от докторов, готовимся к транспортировке в Одессу.
Виновник ДТП задержан, в полиции никаких комментариев по поводу ДТП с известным спортсменом пока не дают.
Ранее сообщалось, что на горе Фудзияма нашли тело пропавшего украинского спортсмена.
по теме
Смертельна ДТП: у Києві автобус в'їхав у зупинку
Смертельна ДТП сталася у Києві. Біля станції метро Видубичі водій автобуса в'їхав у зупинку громадського транспорту
У Києві маршрутний автобус влетів у продуктовий намет
Сьогодні ввечері у Києві маршрутний автобус на швидкості влетів у продуктову ятку при дорозі, і фактично зніс намет
На Выдубичах автобус снес палатку, пострадали люди (видео)
В среду, 28 октября, в Киеве на Выдубичах маршрутный автобус вылетел с дороги на тротуар и сбил палатку с продуктами
Пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)
Дмитрий Кравченко на драгере "надул" 1,85 промилле алкоголя