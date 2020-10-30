Киев не переведет школы на дистанционное обучение [ Редактировать ]
Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Киеве не намерены переводить все школы на дистанционное обучение. На сегодня на карантин закрыты 8 столичных школ. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Сообщается, что за минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболел еще 741 человек, при этом 17 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 234 человека, госпитализированы 83.
Наибольшее количество случаев выявили в Деснянском - 150, Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах. Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировали 36 768 случаев COVID-19.
"К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы из-за заболевания педагогов и учащихся. Переводить все школы на дистанционное обучение город не планирует", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что школы в Харьковской области переводят на "дистанционку".
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