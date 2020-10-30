Город Харьков, а также Богодуховский и Золочевский районы остаются в "красной" зоне карантина. Обучение в большинстве школьных классов в этой области будет дистанционным.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер в Telegram.

"Среди изменений - с понедельника выходят на учебу ученики 1-4 классов школ. Старшие классы - дистанционно", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили карантинные зоны.

Также мы писали о том, что власти Киева решили, когда школьники вернутся за парты.