Школы в Харьковской области переводят на "дистанционку" [ Редактировать ]
Город Харьков, а также Богодуховский и Золочевский районы остаются в "красной" зоне карантина. Обучение в большинстве школьных классов в этой области будет дистанционным.
Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер в Telegram.
"Среди изменений - с понедельника выходят на учебу ученики 1-4 классов школ. Старшие классы - дистанционно", - написал он.
Ранее сообщалось, что в Украине обновили карантинные зоны.
Также мы писали о том, что власти Киева решили, когда школьники вернутся за парты.
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