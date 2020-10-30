Создание вакцины от COVID-19 под угрозой [ Редактировать ]
Европейская комиссия допустила, что при наихудшем сценарии вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. В лучшем сценарии предусматривается ее появление в течение ближайших нескольких месяцев.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис во время брифинга.
"Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев", - сказала она.
Ранее в ВОЗ заявили, что общенациональный карантин будет крайней мерой.
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