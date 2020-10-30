В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире традиционно будут отмечать Хэллоуин - праздник мрака и ужаса. В 2020 году праздник выпадает на субботу.

В этот день принято переодеваться, украшать свои дома, проводить костюмированные вечеринки. А дети в этот день ходят от дома к дому и говорят "конфеты или смерть".

Кроме того, в праздник существует целый ряд запретов. Говорят, что если их нарушить, то вас будет пресследовать неудача.

Кстати, особенно сильными считаются приметы в этот праздник. Суеверные люди считают, что к знакам свыше 31 октября стоит прислушиваться особенно чутко.