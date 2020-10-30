Хэллоуин-2020: что категорически запрещено делать 31 октября [ Редактировать ]
В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире традиционно будут отмечать Хэллоуин - праздник мрака и ужаса. В 2020 году праздник выпадает на субботу.
В этот день принято переодеваться, украшать свои дома, проводить костюмированные вечеринки. А дети в этот день ходят от дома к дому и говорят "конфеты или смерть".
Кроме того, в праздник существует целый ряд запретов. Говорят, что если их нарушить, то вас будет пресследовать неудача.
Кстати, особенно сильными считаются приметы в этот праздник. Суеверные люди считают, что к знакам свыше 31 октября стоит прислушиваться особенно чутко.
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