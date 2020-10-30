Обмежити контакти, носити маски, дотримуватися санітарних норм вдома. Франція знову посилює карантинні заходи через новий спалах коронавірусу. Які обмеження чекають людей цього разу?

Від сьогодні Франція повертається до суворого режиму самоізоляції, - про це заявив президент Емманюель Макрон у своєму зверненні до громадян.

Емманюель Макрон, президент Франції:

Разом з нашими європейськими партнерами, ми зважили всі "за" і "проти". І я вирішив, що нам потрібно, починаючи з п'ятниці, знову встановити карантинні обмеження.

На цю новину французи відреагували по різному. Минулої ночі кілька сотень протестувальників пройшли центральними вулицями Парижа, під лозунгом "Свобода!". Люди обурені новими обмеженнями та не збираються з цим миритись.

Лаура, жителька Франції:

Ми не хочемо, щоб нас ізолювали. Нам набридла комендантська година. Ми розуміємо, що це через хворобу, але це занадто.

Десятки тисяч парижан у спробі залишити столицю влаштували на дорогах величезні затори. Спустошували супермаркети і стояли у великих чергах до перукарень. В свою чергу прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс уточнив, що на досвіді першої хвилі, карантинні обмеження цього разу скореговано до двох важливих моментів: роботи та освіти.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

На відміну від березневого локдауну продовжать роботу заклади оптової торгівлі, школи і дошкільні установи, готелі, всі структури охорони здоров'я та весь громадський транспорт також будуть працювати.

Всі, хто повертається з-за кордону, зобов'язані проходити тестування на коронавірус. Залишити будинок можна буде тільки за необхідністю. На роботу, до лікаря, за продуктами або на коротку прогулянку.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Відкритими залишаться: місця релігійних культів, але релігійні церемонії неможливі, за винятком похоронів та одруження. Внутрішні кордони з країнами ЄС також залишаються відкритими. Закриваються лише зовнішні кордони та це не торкнеться резидентів з Франції.

Магазини, кафе та ресторани, які не є життєво необхідними мають бути закритими. При цьому заклади громадського харчування можуть торгувати "на виніс". Такі обмеження триватимуть до першого грудня.