Підстав для дострокових виборів до Верховної Ради на сьогодні немає. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив політичний експерт Петро Олещук.

Я підстав для дострокових виборів до парламенту не бачу через декілька причин. Перше - дуже серйозна фрагментація суспільства, яку засвідчили вибори. Це означає, що будь-який варіант виборів робить дієздатну коаліцію малоймовірною. По-друге, це достатньо складне питання щодо нинішніх депутатів і можливості їх переобрання. Отже, зацікавленість депутатів у дострокових виборах у цій ситуації сумнівна. Ну, і загалом незрозумілість політичного ландшафту, його чекають достатньо серйозні зміни. Тому в цій ситуації говорити про дочасні вибори достатньо складно.

Політичний експерт констатував, що місцеві вибори не виявили якусь одну партію, яка могла би претендувати на більшість місць у Верховній раді.

Всі політичні сили говорять, хто програв. А хто переміг? Оце - найголовніше питання. Відсутність однозначної відповіді на це питання й ускладнює постановку питання саме про дострокові вибори.

Нагадаємо, що в Україні відбудеться другий тур виборів мерів, а поки ж в областях продовжують рахувати голоси виборців.