Підстав для дострокових виборів до парламенту немає - політолог [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
Підстав для дострокових виборів до Верховної Ради на сьогодні немає. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив політичний експерт Петро Олещук.
Я підстав для дострокових виборів до парламенту не бачу через декілька причин. Перше - дуже серйозна фрагментація суспільства, яку засвідчили вибори. Це означає, що будь-який варіант виборів робить дієздатну коаліцію малоймовірною. По-друге, це достатньо складне питання щодо нинішніх депутатів і можливості їх переобрання. Отже, зацікавленість депутатів у дострокових виборах у цій ситуації сумнівна. Ну, і загалом незрозумілість політичного ландшафту, його чекають достатньо серйозні зміни. Тому в цій ситуації говорити про дочасні вибори достатньо складно.
Політичний експерт констатував, що місцеві вибори не виявили якусь одну партію, яка могла би претендувати на більшість місць у Верховній раді.
Всі політичні сили говорять, хто програв. А хто переміг? Оце - найголовніше питання. Відсутність однозначної відповіді на це питання й ускладнює постановку питання саме про дострокові вибори.
Нагадаємо, що в Україні відбудеться другий тур виборів мерів, а поки ж в областях продовжують рахувати голоси виборців.
по теме
Коронавірус та місцеві вибори: які питання обговорили політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 23 жовтня)
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
Власенко назвав опитування Зеленського головним порушенням на виборах
Це спроба штучно вплинути на явку виборців і на залучення певного сегменту електорату
Місцеві вибори: буде багато цікавих альянсів - політолог
У п'ятницю, 30 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" політичний експерт Петро Олещук розповів, що очікує Україну
"А что наш друг Володя Зеленский?": Лукашенко прокомментировал выборы в Украине
Президент Беларуси призвал Украину не вмешиваться в дела его страны
Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті
Єврошантаж та заборона на в'їзд угорським чиновникам - через що знову посварились Київ та Будапешт?