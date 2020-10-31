"Выхода нет": в Англии объявили локдаун [ Редактировать ]
Фото: Борис Джонсон / Getty
С четверга, 5 ноября, в Англии будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до начала декабря. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Отмечается, что выходить из дома будет можно только:
- для учебы;
- для работы;
- для занятия спортом или отдыха на природе;
- по медицинским показаниям;
- для закупки продуктов и предметов первой необходимости;
- для заботы о других людях.
"Настало время действовать, потому что другого выхода нет", - подчеркнул Джонсон.
Ранее Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.
по теме
Prev Next
29 октября 2020 18:43
Украина инициировала упрощение визового режима с Британией
В ближайшее время в Украину прибудут специалисты из Соединенного Королевства
28 октября 2020 09:44
Великобритания поддержала создание Крымской платформы
Посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины
01 ноября 2020 01:00
Какой знак зодиака превосходный лжец
Есть такие люди, которым сложно всегда говорить правду
01 ноября 2020 00:36
КСУ нарушил Конституцию - Кравчук
Экс-президент Украины прокомментировал скандал с КСУ