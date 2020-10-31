С четверга, 5 ноября, в Англии будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до начала декабря. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Отмечается, что выходить из дома будет можно только:

для учебы;

для работы;

для занятия спортом или отдыха на природе;

по медицинским показаниям;

для закупки продуктов и предметов первой необходимости;

для заботы о других людях.

"Настало время действовать, потому что другого выхода нет", - подчеркнул Джонсон.

Ранее Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.