Американская телевизионная звезда Ким Кардашьян рассказала, что во время пандемии коронавируса устроила вечеринку для себя и друзей на частном острове в честь своего юбилея. Об этом сообщает она написала в своем Twitter.

На "пати" социальная дистанция сменилась танцами, ездой на велосипеде и плаванием с китами.



Телезвезда столкнулась с негативной реакцией после того, как поделилась фотографиями своего 40-летнего юбилея на частном острове - опыт, который, по ее словам, дал ей "кусочек нормальности" в трудные времена.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV