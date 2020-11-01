Ким Кардашьян устроила скандальную вечеринку на острове [ Редактировать ]
Американская телевизионная звезда Ким Кардашьян рассказала, что во время пандемии коронавируса устроила вечеринку для себя и друзей на частном острове в честь своего юбилея. Об этом сообщает она написала в своем Twitter.
На "пати" социальная дистанция сменилась танцами, ездой на велосипеде и плаванием с китами.
Телезвезда столкнулась с негативной реакцией после того, как поделилась фотографиями своего 40-летнего юбилея на частном острове - опыт, который, по ее словам, дал ей "кусочек нормальности" в трудные времена.
"После 2 недель множественных проверок состояния здоровья, я удивила свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все было нормально, только на короткое время", - написала Кардашьян в Twitter.
After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020
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