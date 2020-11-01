В центре канадского города Квебек мужчина, одетый в средневековый костюм с ножом нападал на прохожих. Об этом сообщает CBC.

Нападавший - мужчина в возрасте 20 лет. Субботним вечером он нападал на прохожих в разных частях центра города, поэтому его не сразу удалось задержать.

Отмечается, что от рук преступника погибли два человека, еще пятерых госпитализировали. Злоумышленник также был доставлен в медучреждение. Правоохранители попросили граждан не выходить из домов.

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