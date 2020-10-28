В ВСУ зарегистрирована масштабная вспышка коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили 101 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба командования Медцицинских сил ВСУ.
Всего в Украине инфекцию обнаружили 1390 военнослужащих.
По состоянию на 10.00 28 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1390 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
В медучреждениях находятся 25 военных, на самоизоляции под наблюдением медицинской службы - 76 человек. Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 3828 человек, летальных исходов - 14.
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