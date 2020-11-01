Столичные правоохранители задержали, мужчину, совершившего ложный звонок о минировании моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Преступнику 27 лет и он не рассказал мотивы поступка. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговской области, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, утром, 1 ноября, столичные правоохранители получили анонимный звонок о минировании моста Патона. Движение в две стороны ограничили.