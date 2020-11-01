SpaceX начали новую эру в GPS-технологиях [ Редактировать ]
Фото: Space.com
Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутник для GPS третьего поколения Космических сил США. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Космический аппарат развернется на орбите примерно через 1 час 29 минут после старта.
Отмечается, что ракета-носитель стартует с мыса Канаверал во Флориде.
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