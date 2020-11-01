Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутник для GPS третьего поколения Космических сил США. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Космический аппарат развернется на орбите примерно через 1 час 29 минут после старта.

Отмечается, что ракета-носитель стартует с мыса Канаверал во Флориде.

Читайте также, SpaceX запустили ракету Falcon 9, груженую 60 спутниками глобального интернет-покрытия Starlink. Запуск произошел в космическом центре Кеннеди и стал пятнадцатым по счету/