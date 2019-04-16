Украинский пловец Михаил Романчук победил на международном турнире в Швеции Swim Open Stockholm на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Романчук опередил соперников, показав победный результат 7:42.49 минут. Помимо "золотой" медали турнира, украинский пловец также установил новый рекорд Украины на этой дистанции.

В текущем году 22-летний спортсмен также завоевал "золото" на турнире в Бельгии. В прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинец попутно установил новый рекорд соревнований.

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