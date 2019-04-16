Украинский пловец установил рекорд и выиграл "золото" на престижном турнире [ Редактировать ]
Украинский пловец Михаил Романчук победил на международном турнире в Швеции Swim Open Stockholm на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Романчук опередил соперников, показав победный результат 7:42.49 минут. Помимо "золотой" медали турнира, украинский пловец также установил новый рекорд Украины на этой дистанции.
В текущем году 22-летний спортсмен также завоевал "золото" на турнире в Бельгии. В прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Украинец попутно установил новый рекорд соревнований.
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