В Украине появилась "емкостная" проблема с кислородом [ Редактировать ]
На территории Украины нет проблем с производством кислорода для больных коронавирусом, а существует недостаток тары его перевозки. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, в сейчас сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.
С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода - это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений.
Отмечается, что на данный момент в Украине введено в эксплуатацию 17 855 коек с возможностью пользования кислородом. При этом, к средине ноября 2020 года количество таких мест будет увеличено до 25 тысяч.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины ожидают всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Это не связано с проведением местных выборов.
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