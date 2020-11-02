Министерство образования и науки Украины увеличило сроки зачисления иностранных абитуриентов в университеты страны из-за коронавируса. Об этом сообщает и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

По его словам, сроки зачисления иностранцев в вузы продлены до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года.

В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021.

Отмечается, что получать образования дистанционно смогут студенты всех специальностей, кроме "охрана здоровья".

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