Коронавирус "продлил" зачисление иностранцев в украинские ВУЗы [ Редактировать ]
Министерство образования и науки Украины увеличило сроки зачисления иностранных абитуриентов в университеты страны из-за коронавируса. Об этом сообщает и.о. министра образования Сергей Шкарлет.
По его словам, сроки зачисления иностранцев в вузы продлены до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года.
В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021.
Отмечается, что получать образования дистанционно смогут студенты всех специальностей, кроме "охрана здоровья".
Читайте также, в Минздраве заявили, что студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом. Они могут работать под надзором врачей.
по теме
В Минобразования объяснили, что будет со студенческими общежитиями
Министр Шкарлет заверил, что студентов не будут выселять из общежитий из-за эпидемии коронавируса
Онлайн-обучение: в Минобразования сделали заявление
Нововведение будет касаться студентов разных учебных заведений
В Украине появилась "емкостная" проблема с кислородом
Ситуацию на брифинге прокомментировал глава Минздрава
Коронавирус в ВОЗ: руководство ушло на самоизоляцию
Главный директор Организации работает из дома
В Украине зафиксировано ухудшение коронавирусной статистики
Всего в стране лабораторно подтвердили почти 400 тысяч случаев COVID-19