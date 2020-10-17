Студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом - Минздрав [ Редактировать ]
Для борьбы с COVID-19 в Украине будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. Они могут работать под надзором врачей.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 17 октября.
"У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечения студентов для борьбы с коронавирусом, - ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса", - сказал он.
Глава Минздрава отметил, что работа студентов и интернов может быть исключительно под руководством врача.
"Другим способом это невозможно, так как только врач-специалист может предоставлять медицинскую помощь самостоятельно", - подчеркнул Степанов.
Ранее Степанов рассказал, кто чаще всего попадает в больницу с COVID-19.
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