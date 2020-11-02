В столице введут полный локдаун только как крайнюю меру. Об этом во время брифинга заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, Киев пытается удержать распространения коронавирусной инфекции, чтобы избежать введения максимальных ограничений.

Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы... Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину.

Он добавил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, власть будет вынуждена выполнять решение Кабинета министров, если тот примет решение о суровых мерах.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрировали 6 574 случаев коронавирусной инфекции. Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 402 194 заболевших COVID-19.