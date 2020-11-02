Известный бар внес Меркель в "черный список" [ Редактировать ]
В Берлине известный бар внес в "черный список" канцлера Германии Ангелу Меркель и ряд политиков в ответ на их решение закрыть бары и рестораны на карантин.
"По данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но несмотря на это, правительство объявило общенациональный запрет на работу ресторанов", - отметили владельцы Ständige Vertretung, передает Der Tagesspiegel.
Кроме Меркель, в "черный список" бара попали мэр Берлина Михаэль Мюллер, министр финансов Германии Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зьодер и сенатор по вопросам здравоохранения в Берлине Дилек Калайчи.
Владельцы заведения заявили, что политики не использовали время с апреля, чтобы подготовить страну ко второй волне коронавируса. Зато их бар принял все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить своих гостей.
Бринкманн призвал своих коллег в сфере общественного питания присоединиться к запрету входа для политиков.
Ранее сообщалось, что Меркель обратилась к немцам с экстренным видеообращением.
по теме
Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус
Из-за эпидемической ситуации также временно изменен маршрут некоторых поездов
У Німеччині на карантин закривають усе, крім шкіл і дитсадків. Чому влада так вирішила? І що робитимуть у разі спалахів хвороби?
"Красный" список теперь включает в себя 50 государств