В Берлине известный бар внес в "черный список" канцлера Германии Ангелу Меркель и ряд политиков в ответ на их решение закрыть бары и рестораны на карантин.

"По данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но несмотря на это, правительство объявило общенациональный запрет на работу ресторанов", - отметили владельцы Ständige Vertretung, передает Der Tagesspiegel.

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Кроме Меркель, в "черный список" бара попали мэр Берлина Михаэль Мюллер, министр финансов Германии Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зьодер и сенатор по вопросам здравоохранения в Берлине Дилек Калайчи.

Владельцы заведения заявили, что политики не использовали время с апреля, чтобы подготовить страну ко второй волне коронавируса. Зато их бар принял все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить своих гостей.

Бринкманн призвал своих коллег в сфере общественного питания присоединиться к запрету входа для политиков.

Ранее сообщалось, что Меркель обратилась к немцам с экстренным видеообращением.