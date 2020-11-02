Компания CureVac отчиталась об успехе в создании вакцины Источник: CureVac

Немецкая фармацевтическая компания CureVac сообщила о положительных промежуточных результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В ходе испытания вакцины CVnCoV удалось добиться сбалансированного иммунного ответа с сильной индукцией связывающих и нейтрализующих антител и активацией Т-клеток.

Качество иммунного ответа сравнимо с тем, что наблюдается у выздоравливающих пациентов после заражения COVID-19. Препарат хорошо переносится во всех испытанных дозах.

Сообщается, что формула CVnCoV основана на технологии липидных наночастиц (LNP).

Компания приступает к третьему этапу испытаний, который предшествует регистрации вакцины и ее одобрению для клинического применения.

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Напомним, что Евросоюз уже заказал более миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей, в частности, от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейцы также ведут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз с другими компаниями.

Напомним, что к финальному третьему этапу испытания вакцины от COVID-19 подошли компании Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые.

Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Хотя украинские власти исключают возможность ее закупки, известный кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".

Напомним, что президенту Владимиру Зеленскому отчитались об успехах в создании украинской вакцины от коронавируса.