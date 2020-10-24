Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к гражданам с видеообращением и попросила сократить контакты на фоне роста числа зараженных коронавирусом. По ее словам, только так можно замедлить распространение инфекции.

Если каждый из нас на время существенно сократит контакты с людьми вне круга семьи, то нам удастся изменить тенденцию. Именно в этом заключается мой призыв - сократите количество встреч, будь то встречи дома или за его пределами.

Канцлер призвала сделать все возможное, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса. Меркель попросила граждан отказаться от поездок, если они не являются обязательными, по возможности оставаться дома, а в общественных местах соблюдать дистанцию и правила гигиены, носить средства защиты.

С начала пандемии в Германии COVID-19 заразилось более 426 тыс. человек, более 10 тысяч - умерли. В октябре Меркель заявляла, что страна подошла к "решающей и критической фазе", когда уже начался "экспоненциальный рост" числа заболевших.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за комендантского часа начались стычки с полицией.