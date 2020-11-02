В Борисполе Киевской области мужчина напал на 14-летнюю девочку-подростка. Он избил ее и попытался изнасиловать. Ребенка спасли прохожие, которые услышали жуткие крики, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

По предварительным данным, преступник затащил свою жертву в подвал и там пытался надругаться на ней, начал избивать. Жуткие крики услышали прохожие и немедленно сообщили на горячую линию "102".

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Патрульные прибыли на место происшествия и услышали женские крики, а также мужской голос, который сыпал угрозами. Правоохранители проникли в подвал и обнаружили там перепуганную 14-летнюю девочку. Рядом с ней находился взрослый мужчина.

Девочка рассказала, что мужчина избил ее и пытался изнасиловать. Она оказывала сопротивление и звала на помощь, в надежде, что ее крики кто-нибудь услышит.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает, почему 14-летняя девочка оказалась поздно вечером одна на улице.

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