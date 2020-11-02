В Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Авария произошла 30 октября около 18:00 на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы, сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Водитель грузовика DAF, следовавшего в направлении населенного пункта Вышогрод, 64-летний украинец, чтобы избежать столкновение с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.

В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - украинки.

Все, кто находился в автомобиле Ford, погибли. Водитель автомобиля DAF госпитализировали.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор виновнику пьяного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека.