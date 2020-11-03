Даже в холодный сезон можно оставаться активным и энергичным человеком, особенно - если правильно питаться. Нутрициолог Надя Андреева рассказала, что нужно есть осенью, пишет golos.ua.

"Какие же продукты действительно поддерживают здоровья мозга? Точно не бесконечные сладости и каши! В первую очередь, это продукты, богатые качественными жирами, улучшающие кровообращение и снижающие уровень воспаления в организме", - отметила она.

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Северная рыба богата омега-3, ДГК и витамином D. Она также содержит много микроэлементов, включая йод, цинк и селен. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она не накапливает токсичные металлы.

Масло печени трески богато DHA, EPA, витамином D и предварительно сформированным витамином A. Одна столовая ложка ферментированного масла печени трески, используемого в качестве добавки, содержит 270% дневной нормы витамина A и 338% дневной нормы витамина D.

Медленно приготовленный костный бульон является источником всех аминокислот и витаминов группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также содержит важные минералы, необходимые для здоровья мозга, таких как кальций и фосфор.

Также в них присутствуют натрий, магний, калий, сера, кремний и хром, и они будут содержаться в самом бульоне

Яичный желток богат жирными кислотами Омега-3, железом, кальцием, цинком, витамином B-6, фолиевой кислотой, витамином B-12, витаминами A и E, а также холином.

Яичные желтки содержат одну из самых высоких концентраций холина, который необходим для развития мозга детей и функции памяти. Холин действует синергически с жирами Омега-3. Существуют исследования (ссылку поставлю в сториз) доказывающие, что холин способен замедлить действие умственного упадка и даже повысить когнитивные показатели мозг.

Кокосовое масло содержит полифенолы, которые улучшают способность нейронов и мембран клеток мозга выполнять свои клеточные функции. Также они защищают мозг от воспалительных процессов.

"Льяное семя, авокадо и грецкий орех, а еще горький шоколад - выше 70 % тоже стоит добавить в свой рацион", - добавила специалист.

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