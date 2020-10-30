Ученые пришли к выводу, что "кетогенная" диета положительно воздействует на сердце человека. Система питания, содержащая большое количество жиров, предотвращает сердечную недостаточность, которая вызвана метаболическим процессом, передает newsyou.info.

Миокард сердца требует много химической энергии, находящейся в питательных веществах, чтобы поддерживать сердечное сокращение. Орган способен приспосабливаться к измененным запасам метаболического топлива в ходе разных условий развития и питания, но при нарушении гибкости возникает сердечная дисфункция.

Согласно утверждению экспертов, сердечную недостаточность можно предупредить, если использовать "кетогенную" диету, имеющую высокое содержание жиров и маленькое количество углеводов.

Согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод, что митохондриальная пирувата обладает критической ролью в сердечной функции и очень важна для улучшения обменных процессов сердечного жира, поскольку предупреждает или устраняет сердечную дисфункцию и ремоделируется в условиях дефицита MPC.

Ученые отметили, что длительное голодание, как и кетогенная диета, приводит к зависимости сердца от окисления жирных кислот, в результате чего снижается кетолитический поток. Суточное голодание, которому подвергли лабораторных мышей, уменьшило у них показатели глюкозы в крови и повысило концентрацию в плазме неэтерифицированных жирных кислот и кетоновых тел.

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