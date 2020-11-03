Во вторник, 3 ноября, Евросоюз призвал Украину немедленно восстановить антикоррупционную структуру после решения КСУ. Об этом сказано в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

Борьба с коррупцией является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Решение КСУ имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции Достоинства 2014 года. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя по отношению к своим международным партнерам, включая ЕС.

В Евросоюзе понимают сложность ситуации в Украине и ценят срочность, с которой президент и правительство пытаются решить ее.

Мы призываем украинскую власть быстро восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи НАПК, а также стабилизировать правовой статус НАБУ. Мы призываем президента, правительство и Верховную раду работать вместе для всестороннего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этом деле.

Ранее президент Украины сообщил, что очертил главе КСУ "красные линии". Также Зеленский намекнул о роспуске парламента.