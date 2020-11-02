Британский мультимиллионер, защитник окружающей среды и основатель компании Ecotricity Дейл Винс представил технологию для получения алмазов из воздуха.

Винс утверждает, что разработал единственные в мире алмазы, которые производятся из углерода, воды и энергии, сообщает The Guardian.

"Зеленая технология" использует углекислый газ, который улавливается непосредственно из атмосферы, для создания алмазов, которые по химическому составу идентичны настоящим, рассказал он. Винс добавил, что использует дождевую воду и солнечную энергию.

К тому же, по словам миллионера, его технология помогает очищать воздух, удаляя углекислый газ непосредственно из атмосферы.

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Винс надеется бросить вызов традиционной алмазодобывающей промышленности, которая наносит "непоправимый ущерб" окружающей среде.

"Изготовление алмазов из ничего, кроме неба, воздуха, которым мы дышим - это волшебство ... это современная алхимия", - отметил он.

Отмечается, что популярность выращенных в лаборатории бриллиантов растет по мере того, как растет осознание экологических и социально-экономических последствий горнодобывающей промышленности.

Винс ожидает, что его новое предприятие Sky Diamonds будет производить 200 карат углеродно-отрицательных алмазов каждый месяц, но сказал, что в течение следующего года производство может быть увеличено до 1000 карат в месяц.

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