Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Это должно произойти в ближайшее время, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

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По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию, темой которой стала ситуация с правами человека в оккупированном Крыму. Участие принимали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

"Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.

Ранее сообщалось, что МИД Украины пригласил Францию к участию в Крымской платформе.