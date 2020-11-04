В ООН рассмотрят обновленный проект резолюции по Крыму [ Редактировать ]
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.
Это должно произойти в ближайшее время, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.
По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию, темой которой стала ситуация с правами человека в оккупированном Крыму. Участие принимали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.
"Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.
Ранее сообщалось, что МИД Украины пригласил Францию к участию в Крымской платформе.
по теме
Он почувствовал себя плохо вовремя празднования 60-летия
В случае доказательства вины женщины ее могут отправить под арест на 7-10 лет
Список улиц, где может не быть воды
Инцидент произошел, когда врачи делали операцию пациенту
Полицейский скончался по дороге в больницу