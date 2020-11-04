Коронавирус у Кличко: появились новости о состоянии мэра Киева [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус и уже сегодня вышел на работу.
Об этом Кличко объявил в среду, 4 ноября, на брифинге.
Городской глава вышел в эфир уже из традиционного места- студии, в которой снимали брифинги с первых дней пандемии, хотя мэрия анонсировала, что сегодня он будет выходить в эфир снова из дома, где он находился на самоизоляции и продолжал работать удаленно.
Напомним, положительный тест на коронавирус Кличко получил за день до выборов - 24 октября. Все эти 10 дней мэр работал удаленно, выходит в прямые эфиры, рассказывал о текущей ситуации в столице. Никаких симптомов болезни у него не было, все это время он чувствовал себя хорошо.
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