Виталий Кличко инфицировался коронавирусом [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом градоначальник сообщил на своем Telegram-канале.
По его словам, такое развитие событий связано с его деятельностью на посту главы столицы и общению с людьми.
Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный.
Ранее мы писали, что мама Юлии Тимошенко заболела коронавирусом. Инфекция у 83-летней Людмилы Телегиной протекает тяжело.
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