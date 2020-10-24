Мэр Киева Виталий Кличко сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом градоначальник сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, такое развитие событий связано с его деятельностью на посту главы столицы и общению с людьми.

Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный.

Ранее мы писали, что мама Юлии Тимошенко заболела коронавирусом. Инфекция у 83-летней Людмилы Телегиной протекает тяжело.