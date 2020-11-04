Діти медиків, які померли через коронавірус, отримають такі самі пільги, як і сироти загиблих на Донбасі. Про це повідомили в Офісі президента.

За дорученням Глави держави вже готують законопроєкт, за яким такі діти зможуть здобути вищу освіту державним коштом. Нагадаю, від початку епідемії в країні на COVID-19 занедужали понад 22 тисячі медиків. 212 - померли.