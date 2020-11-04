Со следующего понедельника все школьники перейдут на дистанционное обучение Источник: Канцелярия премьер-министра Польши

Власти Польши ужесточают карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать до 29 ноября. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Матеуша Моравецкого.

С субботы по всей стране закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры. Также будут введены ограничения на пребывание людей в храмах и магазинах.

Номер в отеле смогут снять только граждане, находящиеся в командировке. Магазины в торговых центрах будут закрыты, за исключением продуктовых, аптек, аптек и сервисных центров.

Со следующего понедельника все школьники перейдут на дистанционное обучение. Все учителя получат дополнительно по 500 злотых (3670 грн) на закупку оборудования для проведения онлайн-уроков.

Премьер Моравецкий предупредил, что если количество инфицированных превысит 70-75 на 100 тысяч жителей, то будет введен общенациональный карантин и запрет на поездки.

В среду, 4 ноября, Минздрав Польши сообщил о 24 692 новых случаях заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли 373 человека. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Ранее сообщалось, что Польша упростила трудоустройство украинским медикам.