Народного депутата Александра Юрченко, который вышел из СИЗО под залог, несмотря на обвинение в коррупции, в кулуарах Верховной Радой побил другой "Слуга народа" Гео Лерос. Видео инцидента опубликовали в сети.

На кадрах, снятых с плеча оператором, нет начала конфликта. Соперников уже разнимают другие парламентарии и персонал Рады. На ролике видно, что Юрченко лежит на полу, а на нем сидит Гео Лерос. Взбешенного депутата уводит его коллега.

После потасовки Александр Юрченко дал короткое интервью журналистам. Он не выглядит побитым, одежда цела, но под носом у него запеклась кровь. Он жалуется на головокружение и готовит обращение в правоохранительные органы.

Напомним, что утром под Верховной Радой произошла стычка между "Слугами народа". Возле входа в парламент Юрченко отвечал на вопросы журналистов, утверждая, что никакой взятки не брал. Он упомянул Гео Лероса, назвав его "Дэу Ланосом", когда тот тоже подошел к журналистам.

Гео Лерос схватил Юрченко за шею, попытавшись увести со словами "Иди сюда...". Юрченко вывернулся и продолжил общение с корреспондентами.

Как ранее сообщали "Подробности", в Киеве арестовали помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, который является посредником в деле о получении взятки. По данным НАБУ, детектив НАБУ под видом бизнесмена познакомился с нардепом Юрченко, который рассказал, что является инициатором законопроекта о переработки твердых бытовых отходов.

Парламентарий намекнул, что все вопросы "замыкаются" на нем, и потребовал "плюшки" и "скинуться на экологию" за внесение правок, нужных "бизнесмену". Свои личные услуги оценил в $13 тыс., еще 200 тыс. потребовал для членов парламентского комитета по экологии. Деньги он получил через посредника, который арестован, но может выйти по залог в 1 млн грн.

После скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о выходе Александра Юрченко из фракции. В четверг, 17 сентября, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение парламентарию и ходатайство об аресте.