У Зеленского объяснили вспышку COVID-19 в Крыму [ Редактировать ]
На полуострове Крым наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Как отметила представитель президента в Крыму Тамила Ташева, летом продолжали работать все курортные зоны, несмотря на пандемию.
"Действительно ситуация критическая, по словам местных жителей и врачей. Там действительно не хватает коек. Жалуются, что курортный сезон был активный. Много людей ехало из России. Они таким образом завозили эту болезнь", - пояснила Ташева.
При этом она отметила, что в Крыму нехватка медучреждения была еще до пандемии, ведь сразу после оккупации часть больниц на полуострове закрыли.
"Там развернуты только несколько больниц для лечения коронавируса. Не хватает препаратов. Лечатся дома. Многие люди привезли препараты из Украины. Жалуются на качество лекарств из России. Также многих записывают как будто они умерли от пневмонии, а не от COVID-19. Ситуация очень сложная", - добавила Ташева.
По информации оккупационной власти, в Крыму с начала пандемии заразились коронавирусом 7790 человек.
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