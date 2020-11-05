В четверг вечером, 5 ноября, левый берег Киева временно обесточат. Мужчина, нарушивший правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.

Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры необходимо обесточить оборудование, питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы.

Энергоснабжение будет восстановлено, только нарушителя снимут с электроопоры.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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