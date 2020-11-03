Когда в Украине ударят морозы [ Редактировать ]
В Украине кардинально изменится погода. Об этом заявил начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, пишет "Обозреватель".
Так, в стране ударят морозы. В Карпатах ожидается мокрый снег.
Уже 5-6 ноября нас ждет похолодание, а показатель на градуснике опуститься ниже нуля.
Ночные температуры от 0 до 5 градусов, местами в воздухе даже до -2 градусов – это в основном северные и северо-восточные области. А дневные – 5-10 градусов тепла.
По словам синоптика, осадки будут наблюдаться в западных областях Украины, а в горах пройдет мокрый снег.
2-3 дня на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, лишь в западных областях они будут умеренными, местами в карпатских горах даже дожди с мокрым снегом, но температура будет сохраняться еще довольно высокая. Ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла.
По словам Билыка, с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.
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