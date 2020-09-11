Тест на коронавирус: ученые создали маску-анализатор инфекции [ Редактировать ]
Исследователи из Сингапура спроектировали систему датчиков, которые вмонтировали в маску, сделав ее портативным тестом на коронавирус.
Об этом сообщает Straits Times.
Так, специалисты создали специальную "систему мониторинга", датчики которой позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.
Отмечается, что состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив. Через приложение можно отслеживать показатели здоровья. Аппарат находится в процессе испытаний.
Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.
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