Исследователи из Сингапура спроектировали систему датчиков, которые вмонтировали в маску, сделав ее портативным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает Straits Times.

Так, специалисты создали специальную "систему мониторинга", датчики которой позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.

Отмечается, что состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив. Через приложение можно отслеживать показатели здоровья. Аппарат находится в процессе испытаний.

Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.