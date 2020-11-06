Кабмин представил результаты аудита государства [ Редактировать ]
Кабинет министров представил результаты экономического аудита государства. По данным аудита, в Украине 85% неиспользованного потенциала земли. В частности, оценка стоимости земли значительно ниже европейской, говорится в презентации правительства.
Сейчас в Украине разрабатываются 4632 месторождения, более 12 000 месторождений разведаны, но не разрабатываются. В общем 409 млрд долларов неиспользованного потенциала в этой сфере.
В вопросе водных ресурсов сейчас неиспользованный потенциал составляет 12 млрд долларов. В частности, по орошению текущее состояние в 5 раз меньше потенциала.
По данным аудита, 40 млрд долларов неиспользованного потенциала лесов. Площадь лесов в Украине больше, чем в Польше. Однако, производство мебели в Украине значительно ниже.
Неиспользованный потенциал в торговой сфере составляет 407 млрд долларов.
В вопросе технологичности производства в Украине в большей степени недостаточная реализация потенциала. Однако, в металлургии, минеральных продуктах и агропродукции потенциал выше.
В вопросе инвестиций в Украине 63 млрд долларов неиспользованного потенциала.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла триллион долларов ВВП.
по теме
В ведомстве прокомментировали возможное введение локдауна и назвали его последствия
Час домовленостей та обіцянок. Чи вистачить у монобільшості голосів ухвалити Бюджет-2021, та чому його називають "утопією"?
Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины
Чому домашньої продукції на ринку все менше, скільки вже незабаром платитимемо за магазинні молоко, сир і сметану, і чому тримати корову нині не вигідно?
Українців обурила історія з розподілом коштів - гроші, які мали піти на лікування онкохворих, пустили на дороги