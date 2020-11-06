Кабинет министров представил результаты экономического аудита государства. По данным аудита, в Украине 85% неиспользованного потенциала земли. В частности, оценка стоимости земли значительно ниже европейской, говорится в презентации правительства.

Сейчас в Украине разрабатываются 4632 месторождения, более 12 000 месторождений разведаны, но не разрабатываются. В общем 409 млрд долларов неиспользованного потенциала в этой сфере.

В вопросе водных ресурсов сейчас неиспользованный потенциал составляет 12 млрд долларов. В частности, по орошению текущее состояние в 5 раз меньше потенциала.

По данным аудита, 40 млрд долларов неиспользованного потенциала лесов. Площадь лесов в Украине больше, чем в Польше. Однако, производство мебели в Украине значительно ниже.

Неиспользованный потенциал в торговой сфере составляет 407 млрд долларов.

В вопросе технологичности производства в Украине в большей степени недостаточная реализация потенциала. Однако, в металлургии, минеральных продуктах и агропродукции потенциал выше.

В вопросе инвестиций в Украине 63 млрд долларов неиспользованного потенциала.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла триллион долларов ВВП.