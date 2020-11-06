В Киеве пенсионерка отсудила у супермаркета 76 тыс. гривен за полученную травму. 4 сентября 2019 года она поскользнулась в отделе с растительным маслом в одном из супермаркетов на проспекте Лесном.

В результате падения у нее были сломаны несколько позвонков. Пенсионерка написала заявление на имя управляющей магазином по факту происшествия и передала его под роспись заместителю управляющего. После этого ее госпитализировали, сообщает ukranews.com.

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"18 сентября пенсионерку прооперировали, и больная находилась на стационарном лечении до 20 сентября. Расходы на проведение лечения составили около 60 тыс. грн, из которых 56 тыс. грн были потрачены на наборы кифопластики, остальное – медикаменты и обследование. Так как денег у пенсионерки не было, ей пришлось их одолжить у знакомого", – говорится в сообщении.

Суд длился больше года. Но в итоге суд счел доказанным, что работники магазина не поддерживали чистоту в торговом зале, в результате чего женщина упала и получила травму. Суд взыскал 56 тыс. грн компенсации расходов на лечение, а также 20 тыс. гривен морального ущерба.

По словам адвоката потерпевшей, представители торговой сети подали апелляцию. Он также заявил, что на его практике это первый случай, когда руководство супермаркета не идет на соглашение.

Адвокаты отмечают, что если подобное случается с покупателями в магазине, они должны сразу искать свидетелей и документировать происшедшее, иначе потом доказать что-либо в суде будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.