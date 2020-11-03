Во вторник, 3 ноября, на остановке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает socportal.info.

"Возле рынка "Юность" умер мужчина", – говорится в сообщении.

Читайте также Трупы на дороге: на Майдане Независимости произошло жуткое ДТП

По данным полиции Киева, ЧП произошло сегодня утром. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

"Мужчине, который находился на остановке транспорта, стало плохо. По словам свидетелей, они вызвали на место скорую помощь. Увы, до приезда медиков мужчина умер. Медики уже констатировали смерть. Мужчина - киевлянин 1983 года рождения. Причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", – рассказали в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мать жестоко убила 4-летнюю дочь.