В четверг, 5 ноября, в Днепре на проспекте Хмельницкого произошло кровавое ДТП. Так, мотоциклист въехал в ГАЗель. В результате удара водитель двухколесного погиб, передает "Информатор".

Авария произошла на крайней левой полосе в направлении поселка Мирный. По словам пассажира ГАЗели, они остановились, чтобы пропустить автомобили и повернуть налево. Через 7 секунд в них въехал мотоциклист. Удар был такой силы, что ГАЗель немного отбросило вперед.

На место вызвали скорую помощь. Мотоциклиста пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось. Погибшему около 50 лет. На месте работает полиция.

Ранее мы писали, что в жутком ДТП в Польше погибли две украинки. Автомобиль въехал в многотонный грузовик, среди погибших также мужчина и женщина.