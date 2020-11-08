З сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 9397 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

Всего в стране зарегистрировали 460 331 инфицированный коронавирусом. Из них 206 866 человек выздоровели (2637 - за минувшие сутки), 8450 человек погибли (138 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наихудшая ситуация наблюдается в Харьковской области (+1 074), Киеве (+943), Запорожской области (+688), Киевской области (+546) и Житомирской области (+543).

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине побил все рекорды. За сутки 6 ноября в Украине лабораторно подтвердили 10 746 зараженных.