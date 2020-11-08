Новоизбранный президент США Джо Байден намерен отменить ряд указов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Байден вернет Штаты в Парижское соглашение по климату и отменить выход из Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что также будет снова дано разрешение на иммиграцию в страну и возобновлена программа, которая позволит людям, незаконно привезенным в Соединенные Штаты в детстве, оставаться в стране.

Ранее мы писали, что Джо Байден официально стал президентом США. Он победил, набрав 270 положенных голосов выборщиков.